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Dünya

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Hamas'ın milletvekili adayını gözaltına aldı

İsrail güçleri, Filistin'de mayıs ayında yapılacak milletvekili seçimleri için Hamas listesinden aday Nacih Assi'yi gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar,Çağrı Koşak   | 13.04.2021
İsrail güçleri, Batı Şeria'da Hamas'ın milletvekili adayını gözaltına aldı

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Assi'nin Ramallah'ın El-Balu bölgesindeki evine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin düzenlediği baskın sonucunda Assi gözaltına alınırken, konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filistin'de mayıs ve temmuz aylarında düzenlenmesi planlanan seçimleri engellemeye çalışan İsrail, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Hamas'ın adaylarını sıklıkla gözaltına alıyor.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Anayasası her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

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