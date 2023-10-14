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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir günde 16 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün 16 Filistinliyi öldürdü.

Awad Rjoob, Muhammed Emin Canik  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir günde 16 Filistinliyi öldürdü

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 51'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalelerinde 97 kişinin gerçek, 19 kişinin de plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin 7 Ekim'den bu yana 953 yaralıya müdahale ettiği bilgisi verildi.

Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Gazze Şeridi'ne destek yürüyüşleri düzenlenmişti.

İsrail ordusu, Gazze'ye destek gösterilerine gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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