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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilerde 6 Filistinliyi yaraladı. Polis, Beytüllahim kenti yakınlarında bir Filistinliyi de silahla vurarak yaraladı.

Mustafa Deveci, Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak   | 30.04.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin güneyindeki en-Neşşaş askeri kontrol noktasında "saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinli genci vurarak yaraladı. ( Wisam Hashlamoun - Anadolu Ajansı )

Kudüs

İsrail polisinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında bir Filistinliyi vurarak yaraladığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beytüllahim'in güneyinde Naşaş olarak bilinen kontrol noktasında bulunan İsrail güçleri bir Filistinliye ateş açtı. Olayda söz konusu Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bir polisin, "şişeyle saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir gence ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, vurulan Filistinli gencin tedavi gördüğü ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri protestolarında 6 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için Batı Şeria'daki Beyt Decin ve Kefr Kaddum beldelerinde gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Beyt Decin ve Kefr Kaddum'daki gösterilerde 1 Filistinliyi ayağından gerçek mermiyle, 5 kişiyi de plastik mermiyle yaraladığını, çok sayıda kişinin ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

Gerçek mermiyle ayağından vurulan Filistinlinin hastaneye götürüldüğü, diğer yaralıların tedavisinin ise bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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