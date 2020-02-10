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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 beldenin giriş-çıkış yollarını kapattı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde bulunan 5 beldenin giriş-çıkış yollarını demir bariyerlerle kapattı.

Esat Fırat   | 10.02.2020
İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 beldenin giriş-çıkış yollarını kapattı

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batı bölgelerinde yer alan Nebi Salih, Deyr Ebu Meşal, Deyr Nizam, Abud ve Şekba beldelerinin ana giriş yollarına demir bariyerler kurdu. 

İsrail askerleri, Filistinlilerin bu yolları kullanmasına izin vermezken bu konuda herhangi bir gerekçe de göstermedi.

Filistinlilerin zorlu ve uzun alternatif yolları kullanmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

İsrail'in Kanal12 televizyonu, 6 Şubat Perşembe günü, Ramallah'ın batısında bir İsrail askerinin açılan ateş sonucu hafif yaralandığını duyurmuştu.

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