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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 31 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 31 Filistinliyi gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 10.02.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'da 31 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenledi.

Söz konusu baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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