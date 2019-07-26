Euro
6.30
Dolar
5.67
BIST 100
102,837.20
Altın
1,419.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestosunda 3 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Mustafa Deveci   | 26.07.2019
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Kudüs

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Gösteriler sırasında 3 Filistinli İsrail güçlerince plastik mermiyle vurularak yaralanırken çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'
Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu
Ukrayna siyasetinde yeni dönem
Suudi tahtı üzerinde Yemen kabusu

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

'İsrail ile yapılan anlaşmaların askıya alınması doğru bir adım'

Filistin, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldı

İsrail Filistin köyü Arakib'i 147'nci kez yıktı

İsrail Filistin köyü Arakib'i 147'nci kez yıktı
Filistinli tutukluların çocukları sınavlarda ipi göğüsledi

Filistinli tutukluların çocukları sınavlarda ipi göğüsledi
İsrail güçleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı