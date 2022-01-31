Dolar
13.37
Euro
14.95
Altın
1,790.20
ETH/USDT
2,543.10
BTC/USDT
37,226.00
BIST 100
2,005.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “15.000 Öğretmen Atama Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Esat Fırat   | 31.01.2022
İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs


Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Baskınlarda çoğu Eriha ve Ramallah kentlerinden olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Türkiye'de 88 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de Omicron varyantındaki gerilemeyle virüs bulaştırma katsayısı 1'in altına indi
Hindistan'da son 24 saatte 234 binden fazla yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

İsrail'in Suriye'de Esed rejimine ait askeri noktalara saldırı düzenlediği iddiası

İsrail'in Suriye'de Esed rejimine ait askeri noktalara saldırı düzenlediği iddiası

İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinden, Necef Çölü'ndeki uygulamaların protesto edildiği gösteriye müdahale

İsrail'de Omicron varyantındaki gerilemeyle virüs bulaştırma katsayısı 1'in altına indi

İsrail'de Omicron varyantındaki gerilemeyle virüs bulaştırma katsayısı 1'in altına indi
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli ailenin evini yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli ailenin evini yıktı
İsrail polisi Kudüs’te 6’sı çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi Kudüs’te 6’sı çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı