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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Esat Fırat   | 18.01.2022
İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Baskınlarda çoğu Nablus ve Ramallah kentlerinden olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.​​​​​​​

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