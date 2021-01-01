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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahalesinde 16 Filistinliyi plastik mermiyle yaralarken, çok sayıda kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Mustafa Deveci   | 01.01.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi yaraladı

Kudüs

Filistinliler, Ramallah kenti yakınlarında yer alan Deyir Cerir beldesi kırsalındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin bir tepeye çadır kurarak, bölgeye yerleşmesine tepki amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

Bölgede bulunan İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin 16 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığını, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

Yaralıların bölgedeki Filistinli sağlık ekiplerince tedavi edildiği aktarılırken, İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz atmak için insansız hava araçlarını da kullandığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinlilere ait topraklar üzerine çadır veya barakadan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurarak bu bölgelere yerleşmeye çalışıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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