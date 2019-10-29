Euro
6.36
Dolar
5.74
BIST 100
99,838.30
Altın
1,493.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesinde 29 Ekim kutlamaları
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Mustafa Deveci   | 29.10.2019
İsrail güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası

Benzer haberler

İsrail polisleri Mescid-i Aksa'nın korumasını gözaltına aldı

İsrail polisleri Mescid-i Aksa'nın korumasını gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele bilançosu

ABD Hazine Bakanından 'İran'a yönelik baskı artırılacak' açıklaması

ABD Hazine Bakanından 'İran'a yönelik baskı artırılacak' açıklaması
Karadavi'nin kızının gözaltı süresi yeniden uzatıldı

Karadavi'nin kızının gözaltı süresi yeniden uzatıldı
Mezat çetesi üyelerinden 28 kişi tutuklandı

Mezat çetesi üyelerinden 28 kişi tutuklandı