Euro
9.31
Dolar
7.87
BIST 100
1,165.70
Altın
1,930.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bir mülteci kampına düzenlediği baskında 12 Filistinliyi yaralarken biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mustafa Deveci   | 11.10.2020
İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi yaraladı

Kudüs

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Ramallah kenti yakınındaki el-Amari kampına baskın düzenlediğini belirtildi. 

İsrail askerlerinin baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 10 Filistinliyi gerçek mermiyle, 2 kişiyi de plastik mermiyle yaraladığı dile getirilirken, yaralıların durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin baskın sırasında aynı aileden biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, el-Amari kampına düzenlenen baskın sırasında bir İsrail askerinin kendi silahından çıkan kurşunla ayağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219 bin 300'e yükseldi
Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor
BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Ankara'da filyasyon uygulamasıyla çok süratli ve etkin hareket edildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 578 bini aştı

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi yaraladı

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına ve arazilere saldırıları arttı

Gazzelilerden İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluya destek gösterisi

Lübnanlı Şii alim Tufeyli: Filistin'den Azerbaycan'a, azınlıklar bahanesiyle Müslümanlar hedef alınıyor

Lübnanlı Şii alim Tufeyli: Filistin'den Azerbaycan'a, azınlıklar bahanesiyle Müslümanlar hedef alınıyor
Netanyahu 2 bin Etiyopyalı Yahudi’yi İsrail’e getirmeyi planlıyor

Netanyahu 2 bin Etiyopyalı Yahudi’yi İsrail’e getirmeyi planlıyor
İsrail-Körfez anlaşmasının ardından Beyrut Limanı yerini Hayfa Limanı’na mı bırakıyor?

İsrail-Körfez anlaşmasının ardından Beyrut Limanı yerini Hayfa Limanı’na mı bırakıyor?