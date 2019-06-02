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Dünya

İsrail güçleri 58 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 58 Filistinliyi gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 02.06.2019
İsrail güçleri 58 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin basınında yer alan haberlere göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 58 Filistinli gözaltına alındı.

Haberlerde, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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