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Dünya

İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 02.03.2021
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda 3'ü eski tutuklu, 22 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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