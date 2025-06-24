İsrail gece saatlerinde İran'da füze rampalarını vurduğunu açıkladı
İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden önce gece saatlerinde İran'da fırlatılmaya hazır füze rampalarına hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Kudüs
İsrail ordusu sözcülüğü, hava kuvvetlerinin İran'da fırlatılmaya hazır füze rampalarını vurduğunu belirterek, saldırılara ilişkin video görüntüleri yayınladı.
- ABD Başkanı Trump: (İran-İsrail) Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin
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İsrail'in açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve İran arasında ateşkesin uygulamaya girdiği duyurusundan dakikalar öncesinde yapıldı.
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İran'dan fırlatılan füzelerden birinin doğrudan isabet ettiği İsrail'in güneyinde ölü sayısı 4'e yükseldi
İsrail basını, Trump’ın ateşkesin saatler içinde yürürlüğe gireceği duyurusunun ardından yapılan 6 misilleme dalgasında 15 civarında balistik füze atıldığını aktardı.
Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Birüssebi'de ölü sayısı 4'e çıkarken aralarında saldırı nedeniyle paniğe kapılanlar da dahil olmak üzere 20'si hafif 22 yaralı olduğu bildirildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.
İsrail basını, 5 misilleme dalgasının ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ateşkesin 07.00'de devreye girmesinden kısa bir süre önce, son balistik füze dalgasının ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleştiğini öne sürdü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, vatandaşların sığınakların yakınında bulunmasına gerek kalmadığı duyuruldu.
Yerel basına konuşan İsrailli yetkili: Tüm taraflar uyarsa ateşkes geçerli olacak
İsrail internet sitesi Walla'ya konuşan adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, "Trump bir ateşkes ilan etti. Tüm taraflar uyarsa, ateşkes geçerli olacak." ifadesini kullandı.
İsrail, Trump'ın açıkladığı ateşkese ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Trump, gece saatlerinde duyurduğu İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin sosyal medya üzerinden sabah saatlerinde "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.