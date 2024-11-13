Dolar
34.38
Euro
36.51
Altın
2,604.61
ETH/USDT
3,148.40
BTC/USDT
86,639.00
BIST 100
9,226.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail gece Beyrut’un güneyine 4 hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine 4 hava saldırısı düzenledi.

Ömer Erdem  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
İsrail gece Beyrut’un güneyine 4 hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Dahiye’deki Haret Hıreyk, Bi’rul Abd, Leyleki ve Gubeyri semtlerini vurdu.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki şiddetli patlamaların ardından dumanlar yükselmeye başladı.

NNA, İsrail'in hava saldırısında Haret Hıreyk’teki Dar el-Havra Tıp Merkezi'nin de hedef alındığını aktardı.

Patlamalar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından bir harita yayımlayarak saldırı tehdidinde bulunmasından sonra gerçekleşti.

Adraee paylaşımında, Haret Hıreyk bölgesinde bir noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu patlamanın ardından Adraee, başka bir paylaşımla, Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesi'nde bir noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu.

İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dün öğle saatlerinde en az 12 hava saldırısı düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
YSK'den "elektronik seçim" açıklaması
Samsun Çarşamba Havalimanı 10 ayda 1 milyon 229 bin 698 yolcuya hizmet verdi
Kamyonete yüklenirken kaçıp Van Gölü'ne giren dana kurtarıldı
Emine Erdoğan'dan COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

İsrail gece Beyrut’un güneyine 4 hava saldırısı düzenledi

İsrail gece Beyrut’un güneyine 4 hava saldırısı düzenledi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi

Trump, İsrail'e eski Arkansas Valisi Huckabee'yi büyükelçi olarak atayacağını duyurdu

BM: Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor

BM: Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor
Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e olası yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökertebileceğini iddia etti

Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e olası yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökertebileceğini iddia etti
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet