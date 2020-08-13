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Dünya

İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'de çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Hamdi Yıldız,Yaser Arafat Mohamed Albanna   | 13.08.2020
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Gazze

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, bir kısmı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait Gazze'deki farklı noktalara hava saldırısı düzenlendi. 

Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan da hava saldırısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. İsrailli yetkililer, daha önce Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasını hava saldırılarının gerçekçesi olarak duyurmuştu.


İsrail Gazze'ye akaryakıt girişini yasakladı

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Kemil Ebu Rukn, yaptığı açıklamada, "İsrail, şu andan itibaren ikinci bir emre kadar Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişini durdurmuştur" ifadelerini kullandı.

Ebu Rukn, kararın Gazze'den İsrail'e yakıcı balonların atılmasının sürmesi gerekçesiyle alındığını söyledi. 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da savaş uçakları, helikopterler ve tanklarla Gazze'deki Hamas Hareketi'ne ait bazı hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. 

Açıklamada, Hamas'a ait deniz kuvvetleri merkezi, yer altındaki altyapı (tüneller) ve gözetleme kulelerinin hedef alındığı aktarıldı. 

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, dün İsrail'in Gazze'ye yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde 20 yangın çıktığını bildirdi. 

İsrail, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüştü.

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