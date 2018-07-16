İsrail Gazze'nin tek ticari sınır kapısını tamamen kapatıyor

Filistin yönetimine bağlı Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh, "İsrail makamları, yarından itibaren sınır kapısının ikinci bir emre kadar tamamen kapatılacağı konusunda bizi bilgilendirdi" dedi.

KUDÜS



İsrail'in Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i (Kerem Şalom) yarından itibaren tamamen kapatacağı bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail makamları, yarından itibaren sınır kapısının ikinci bir emre kadar tamamen kapatılacağı konusunda bizi bilgilendirdi." dedi.

Futuh, Gazze’nin güneyindeki sınır kapısından sadece ilaç girişine izin vereceğini kaydetti.

Öte yandan İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi de, İsrail’in tıbbi malzemenin girişi hariç Kerm Ebu Salim’i yarından itibaren tüm ticari giriş ve çıkışlara kapatacağını belirtti.

Gazetenin haberinde, İsrail bu kararı Gazze’den roket ve yanıcı balonların atılmasını gerekçe gösterildiği ifade edildi.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3'ünü 2007'de Gazze ablukasına başladığında kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

İsrail, Kerem Şalom ismini verdiği kapıyı cuma ve cumartesi günleri ile Yahudi bayramlarında kapalı tutuyor. Bazen de Filistinlileri "cezalandırmak" amacıyla kapatabiliyor.

İsrail, kapıdan her ürünün geçişine izin vermiyor, çeşit ve miktar konusunda sınırlamalar getiriyor. Özellikle Gazze'deki imar faaliyetlerine engel olarak inşaat malzemelerinin girişi engelleniyor. Girişine izin verilen ürünler ise miktardaki kısıtlamalar nedeniyle ihtiyacı karşılayamıyor.

İsrail savaş uçakları bugün yine Gazze'yi bombaladı

İsrail savaş uçakları, gün içerisinde Gazze’nin kuzey taraflarında Filistin direnişine ait noktalarla bazı tarım arazilerini bombalamış, ancak herhangi bir can kaybına neden olmamıştı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamasında, Gazze’den atılan ve İsrail’in sınır bölgelerine düşen rokete karşılık olarak İsrail savaş uçaklarının Gazze’yi bombaladığı belirtilmişti.

Muhabir: Esat Fırat

