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Dünya

İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 mile çıkardı

İsrail yönetimi, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkardı.

Mustafa Deveci   | 21.05.2019
İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 mile çıkardı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazzeli balıkçılar için avlanma mesafesinin 12 milden 15 mile çıkarıldığı belirtildi.

Filistinli balıkçıların avlanma mesafesinin artırılmasının Hamas ile İsrail arasında 6 aylık ateşkese varıldığı yönünde yerel basında çıkan haberlerin ardından gelmesi dikkati çekerken, İsrail ordusu ise bu kararın "Gazze'deki insani dramın daha da kötüye gitmesinin önüne geçmek için alındığını" ifade etti.

İsrail basınında dün çıkan bir haberde Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında 6 aylık geçici ateşkese varıldığı, Tel Aviv yönetiminin ateşkes kapsamında Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 mile çıkaracağı, tıbbi ve insani yardımların İsrail üzerinden Gazze'ye girişine izin verileceği aktarılmıştı.

Ancak Hamas bir açıklama yaparak söz konusu ateşkes haberini yalanlanmıştı.

Filistinli balıkçılar için avlanma mesafesi Gazze Şeridi'nin İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle geçen ay sonunda 6 mile kadar düşürülmüştü.

İsrail yönetimi, bölgedeki gerginliğin azalmasının ardından 9 Mayıs'ta avlanma mesafesini 12 mile çıkarmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

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