İsrail Gazze'de yardım dağıtım deposunu vurdu
İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakarak insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde bir insani yardım dağıtım deposunu vurduğu, saldırıda 8 kişinin öldüğü birçok kişinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir yardım dağıtım deposunu bombaladı.
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Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı.
Ayrıca İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda da bir evi bombaladı.
İsrail ordusu, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü https://t.co/RSDh0vlj6D pic.twitter.com/suhSesm3BS— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 14, 2024
İsrail ordusunun çekildiği bölgede 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Öte yandan Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ordusunun kısmen çekildiği Han Yunus kentinin Hamed bölgesinde 15 kişinin cenazesine ulaşıldığını duyurdu. Cenazelerin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.
İsrail ordusunun 160 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilenlerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail'in, Refah'ta bir eve düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ramazanın 4'üncü gününde Refah'ın Ez-Zuhur Mahallesinde bir eve hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda, ölen ve yaralananlar olduğu, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evin enkazından ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.
İsrail ordusunun 160 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilenlerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail'in, Filistin'deki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılarına tepkili
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılarını kesin bir şekilde kınadı.
MSF, İsrail güçlerinin, 13 Mart'ta, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir hastanenin acil servisi önündeki Filistinlilere ateş açarak 2'sinin ölümüne neden olmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Hastanede ateş açılmasının ya da şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırıları kesin olarak kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
İsrail güçlerinin, Cenin'e düzenlediği baskın sırasında bir hastanedeki kişilere ateş açtığı kaydedilen açıklamada, hastalar ve sağlık personeli de dahil olmak üzere sağlık kurumlarının korunması gerektiği dile getirildi.
Açıklamada, MSF ekiplerinin, geçen aylarda hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğradığı ve bu saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bulunan Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nin acil servisi önünde bir grup Filistinliye ateş açmış ve olayda 2 Filistinli ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.