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Dünya

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a ait bazı noktaları bombaladı.

Halime Afra Aksoy   | 15.06.2020
İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı noktaları, topçu ateşi ve hava saldırısıyla hedef aldı. 

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçakları ve topçu ateşiyle Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait askeri noktaların vurulduğunu belirtti.

Adraee, saldırının, Gazze'den atılan rokete karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait 3 askeri noktayı hedef aldığını aktardı.

KAN, Gazze'den atılan roketin, İsrail'in güneyindeki batı Necef'te (Negev) bulunan Eşkol yerleşim birimine düştüğünü kaydetmişti.

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