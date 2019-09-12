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Dünya

İsrail Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu

İsrail uçakları tarafından Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri yapıların bulunduğu bir komplekste bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Gülşen Topçu   | 12.09.2019
İsrail Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail yönüne atılan roketlere karşılık olarak Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, ülke vatandaşlarına zarar verme girişimlerine karşı koymaya devam edeceği ifade edildi.

Daha önce Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çalmıştı.

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