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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 117'ye yükseldi bildirildi.

Gülşen Topçu  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü

İstanbul

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fuad Ebu Hammaş ve Muhammed es-Selasini'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 117'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazetecilerin nerede ve ne şekilde öldürüldüklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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