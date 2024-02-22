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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Gazze Şeridi'nde son 10 günde 1070 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi.

Ekrem Biçeroğlu  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
İsrail Gazze Şeridi'nde son 10 günde 1070 Filistinliyi öldürdü Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 139 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin öldürüldüğü, 132 kişinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre İsrail, son 10 günde Gazze'de 1070 Filistinliyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410'a, yaralıların sayısı da 69 bin 465'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.


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