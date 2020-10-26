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Dünya

İsrail gazetesi: Netanyahu kendisinden önce bakanlarının BAE'ye gitmesini engelliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrailli bakanların kendisinden önce ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladıkları Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesine engel olduğu bildirildi.

Mustafa Deveci   | 26.10.2020
İsrail gazetesi: Netanyahu kendisinden önce bakanlarının BAE'ye gitmesini engelliyor

Kudüs

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, bazı bakanların geçen ay Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret düzenlemek için Netanyahu'nun ofisine başvurduğu belirtildi.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu'nun bakanlarının bu talebini geri çevirdiği ifade edildi.

Netanyahu'nun bu talepleri, ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imzalanmasının ardından BAE'yi ziyaret eden ilk üst düzey İsrailli isim olmak için veto ettiği dile getirildi.

Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, iki hafta önce telefonda görüşmüş, iki isim birbirilerini ülkelerine davet etmişti.

Bin Zayed ve Netanyahu "yakında" bir araya gelmek için sözleşirken, İsrail Başbakanı'nın BAE'yi ne zaman ziyaret edeceği henüz bilinmiyor.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.


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