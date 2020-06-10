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Dünya

İsrail gazetesi: Netanyahu ilk olarak 3 Yahudi yerleşim birimini 'ilhak' edecek

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun müsadere planı kapsamında ilk olarak işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 3 büyük yasa dışı Yahudi yerleşim birimini "ilhak" edeceğini yazdı.

Mustafa Deveci   | 10.06.2020
İsrail gazetesi: Netanyahu ilk olarak 3 Yahudi yerleşim birimini 'ilhak' edecek

Kudüs

Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müsadere planının ilk adımı olarak Batı Şeria'daki en büyük yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri arasında yer alan Ma’ale Adumim, Ariel and Gush Etzion'u "ilhak" edeceği belirtildi. 

İsimleri açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi ile birçok yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" ise geciktireceği ifade edildi.

Netanyahu'nun 1 Temmuz'da Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki tüm yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etme vaadinde bulunduğunu hatırlatan gazete, "Netanyahu, birçok bölgenin ilhakını geciktirecek ve çok sayıda yerleşimciye ev sahipliği yapan Ma'ale Adumim, Ariel ve Gush Etzion yerleşim birimlerinin ilhakına odaklanacak." bilgisini paylaştı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.


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