İsrail Filistinlinin evini kendi elleriyle yıktırdı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi’nin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmakla tehdit ettiği evin Filistinli sahibi, belediyenin kendilerinden tahsil ettiği yıkım masraflarını ödememek için kendi evini kendi eliyle yıkmak zorunda kaldı.

Fotoğraf: AA/Mostafa Alkharouf

KUDÜS

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Ra’s el-Amud mahallesindeki Filistinli Haşima ailesi, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin yıkım masraflarını maddi imkansızlıkları nedeniyle ödememek için kendi evlerinin büyük kısmını yıkmak zorunda kaldı.

Ailenin büyük abisi Murad Haşima AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 yıllık binalarını yaklaşık 20 yıl önce yeni evlenen kardeşleri için genişlettiklerini belirterek, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin genişletilen kısmın ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya karar verdiğini söyledi.

Haşima, evde halihazırda iki aile oturduklarını ve 140 metrekarelik evlerinin 100 metresini yıkmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Tüm itirazlarımıza rağmen belediye yıkımı gerçekleştireceğini bize tebliğ etti. Biz de maddi imkansızlıklar nedeniyle evimizi kendi ellerimizle yıkmak zorunda kaldık. Çünkü biz yıkmasak belediye yıkım masrafını bizden tahsil ediyor.” dedi.

İsrail’in Filistinlilerin Kudüs’teki varlığını hedef aldığını vurgulayan Haşima, “İşgal devleti, Filistinliler bu tür uygulamalarıyla öyle bir duruma getirmek istiyor ki böylece kenti terk etsinler. Filistinli de imkan bulamayınca Kudüs’ü terk etmek zorunda kalıyor. Ancak biz de diyoruz ki sokakta bile kalsak Kudüs’ü terk etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Haşima’nın eşi Hidaye Haşima ise yaptığı açıklamada, 14 kişiden oluşan iki ailenin iki odadan başka yerlerinin kalmadığını belirterek, büyük bir insani sorunla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının bir parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Muhabir: Esat Fırat