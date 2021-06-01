Euro
10.42
Dolar
8.52
BIST 100
1,429.39
Altın
1,907.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen programda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
logo
Dünya

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 188'inci kez yıktı

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak pek çok kişiyi evsiz bıraktı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Hacer Başer   | 01.06.2021
İsrail, Filistin köyü Arakib'i 188'inci kez yıktı

Kudüs

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin köyde 188'inci kez yıkım gerçekleştirdiğini belirtti.

Turi, Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib köyü sakinlerinin yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını ifade etti.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

İsrail yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracağız
DSÖ koronavirüs varyantlarına Yunan alfabesindeki harflerin adını verdi
Dünya genelinde 1 milyar 940 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık çalışanları aşı için Aras Dağları'nı aşıyor
Türkiye'ye gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon BioNTech aşısı gönderilecek

Benzer haberler

Netanyahu, 'ABD'yle sürtüşme pahasına bile olsa' İran'ın nükleer silahlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi

Netanyahu, 'ABD'yle sürtüşme pahasına bile olsa' İran'ın nükleer silahlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 188'inci kez yıktı

AB, Gazze'nin imarı için Filistin birlik hükümetinin kurulması ve ablukanın kalkması gerektiğini bildirdi

Antisemitizm ve terör: Müphem kavramlar İsrail devlet şiddetini perdeliyor

Antisemitizm ve terör: Müphem kavramlar İsrail devlet şiddetini perdeliyor
Ürdün’ü ikna etmede İsrail’in en güçlü aracı 'su sorunu'

Ürdün’ü ikna etmede İsrail’in en güçlü aracı 'su sorunu'
İsrail'deki olası Lapid-Bennett koalisyonu ile "son satırı Gazze olan" Netanyahu sayfası kapanıyor mu?

İsrail'deki olası Lapid-Bennett koalisyonu ile "son satırı Gazze olan" Netanyahu sayfası kapanıyor mu?