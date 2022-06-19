İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail’i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.