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Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Emre Karaca   | 19.06.2022
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail’i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

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