İsrail ordusu, Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngören anlaşmaya rağmen ülkenin güneyindeki 4 ayrı bölgede yer alan beldelere hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail’den Lübnan’ın güneyine ateşkese rağmen geniş çaplı saldırı İsrail ordusu, Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngören anlaşmaya rağmen ülkenin güneyindeki 4 ayrı bölgede yer alan beldelere hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail, Sur, Merciiyyun, Bint Cubeyl ve Nebatiye'yi hedef aldı.

Saldırılara arazi tahribatı çalışmaları, toprak barikatların kurulması ve askeri araç hareketliliği eşlik etti. Birçok bölgede yangın çıkarken, İsrail mühimmat kalıntılarının patlaması sonucu bir Lübnanlı yaralandı.

Sur’da hava saldırıları ve patlamalar

İsrail savaş uçakları Sur kentine ve Mansuri beldesine iki hava saldırısı düzenledi ve Tayr Harfa beldesinin dış kısımlarındaki Vadi Hasan bölgesini bombaladı.

Tayr Harfa ile Mecdelzun beldeleri arasındaki bölgeye iki hava saldırısı düzenlenirken, İsrail ordusu Mansuri ve Mecdelzun’da geniş çaplı bombardıman gerçekleştirdi. Tayr Debba beldesinde ise İsrail mühimmat kalıntısının patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Merciiyyun’da kara hareketliliği ve yangınlar

Merciiyyun'da İsrail ordusu Meys el-Cebel ve Merkaba beldelerinde bombardıman gerçekleştirirken, Beni Haiyan beldesi topçu ateşine tutuldu. Bombardımanla eş zamanlı olarak askeri araç hareketliliği, kazma ve yakma faaliyetleri yürütüldü.

İsrail topçusunun Hamamas Tepesi altındaki Merciiyyun Ovası'nı hedef alması sonucu bölgede yangın çıktı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları Deyr Meymas beldesinde Litani Nehri yatağını vurdu. Kefr Kella ve Tell Nahas'taki İsrail kuvvetleri ise kavşak noktalarına toprak barikatlar kurdu.

Bint Cubeyl ve Nebatiye’de sızma ve hava harekatı

Bint Cubeyl'de Aynata ve Beyt Lif beldeleri topçu ateşiyle hedef alınırken, Hillet Haris bölgesinden hareket eden askeri araçlara ağır makineli tüfeklerle ateş açılarak eşlik edildi.

Nebatiye kentinde ise İsrail ordusu Zavtar eş-Şarkiyye’de şiddetli bir saldırı gerçekleştirdi.

Bir İsrail insansız hava aracı (İHA) Davhat Kefr Rumman yolundaki bir aracı güdümlü füze ile hedef aldı, füzenin zemine çarpması sonucu araçta hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı.

Savaş uçakları bölgeye çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.

Ayrıca bir İsrail birliği Meyfedun beldesindeki es-Savvan Tepesi’ne sızarak bölgedeki bir eve konuşlandı.

BM: İsrail'in Lübnan'daki ihlalleri ve UNIFIL personeline karşı engellemeleri devam ediyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Dujarric, "UNIFIL'deki barış gücü görevlisi meslektaşlarımız, cumadan pazartesiye kadar, çoğu insansız hava aracı (İHA) ve bir kısmı da savaş uçakları kaynaklı 173 hava sahası ihlali dahil, operasyon bölgesinde İsrail'in önemli kara ve hava faaliyetlerini gözlemlemeye devam ettiklerini bildirmektedir." dedi.

UNIFIL'in, BM operasyonlarının yakınında faaliyet gösterenler dahil toplam 51 İHA faaliyeti vakası tespit ettiğini belirten Dujarric, "Bir intihar İHA'sı, bir BM mevzisinin ana kapısının üzerinden uçtuktan sonra yaklaşık 550 metre ötede infilak etti; mevzide herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi." diye konuştu.

Dujarric, cuma ve pazartesi günleri arasında İsrail ordusunca düzenlenen 10 hava saldırısının tespit edildiğini söyleyerek, aynı süre zarfında İsrail tarafından, güneyden kuzeye doğru ateşlenen mühimmatlara ait 668 uçuş rotasının belirlendiğini kaydetti.

İsrail ordusunun, UNIFIL'in operasyon bölgesinde gerçekleştirdiği "yıkım ve altyapı tahribatlarının" kaydedilmeye devam edildiğine değinen Dujarric, UNIFIL personelinin, söz konusu gelişmeleri raporlama faaliyetlerinin de İsrailli askerler tarafından engellendiğini ifade etti.

Dujarric, "Onlar, Güvenlik Konseyi'nin yetkilendirdiği üzere barışı desteklemek ve sivilleri korumak amacıyla oradalar ve görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmelerine izin verilmelidir." açıklamasında bulundu.