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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’de Netanyahu’nun savaş kabinesine danışmadan ateşkese onay verdiği iddiası

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu’nun Gazze’de müzakere edilen anlaşmada, “Katar’ın talebi üzerine sürecin aşamaları arasında müzakerelerin yapılması için ateşkesin korunması maddesini” savaş kabinesine danışmadan onayladığını ileri sürdü.

Enes Canlı  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
İsrail’de Netanyahu’nun savaş kabinesine danışmadan ateşkese onay verdiği iddiası

KUDÜS

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de taraflar arasında müzakere edilen anlaşmada, “Katar’ın talebi üzerine sürecin aşamaları arasında müzakerelerin yapılması için ateşkesin korunması maddesini” savaş kabinesine danışmadan onayladığını ileri sürdü.

KAN’ın haberine göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, Paris’te Mısır ve Katarlı yetkililerle katıldığı görüşmeler sırasında, Katar’ın talebi üzerine taraflar arasındaki anlaşmanın farklı aşamalarında, müzakerelerin devam etmesi için ateşkesin sürmesi konusunda Başbakan Netanyahu’dan onay aldı.

Haberde konuşan kabineye yakın bir kaynak, savaş kabinesi üyelerinin Başbakan’ın onayının ardından bu konuda bilgi sahibi olduğunu paylaştı.

Başbakanlık Basın Ofisi habere ilişkin yaptığı açıklamada, “Başbakan’ın Mossad Direktörü’ne talimatı geçerli: 'Tüm savaş kabinesini bu konuda bilgilendir ve görüşlerini al' dedi.” ifadesi yer aldı.

İsrail’in "savaşın bitmesini kabul etmediği" iddiası

Yedioth Ahranot’a konuşan İsrailli yetkililer, Hamas’ın Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve ordunun Gazze’den çekilmesi yönündeki talebine karşı, “savaşı durdurmayı kabul etmeyeceklerini” belirtti.

Yetkililer, taslak anlaşmanın İsrail hapishanelerindeki "yüksek profilli isimlerin" de yer aldığı 1500 Filistinli esirin serbest kalmasını öngördüğünü ileri sürdü.

AA'ya açıklama yapan Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

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