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Dünya

İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas Hareketi liderlerinden birini gözaltına aldığı belirtildi.

Hamdi Yıldız   | 11.02.2021
İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı

Ramallah

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas Hareketi liderlerinden birini gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarındaki Celkamus köyünde oturan Hamas'ın önemli liderlerinden Abdulbasıt el-Hac'ın (48) evine baskın düzenledi.

Hac, İsrail askerleri tarafından evi teftiş edildikten sonra gözaltına alındı. Hayatının çeşitli dönemlerinin 16 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Abdulbasıt el-Hac, bir buçuk yıl önce serbest bırakılmıştı.

Cenin'de bir gün önce de Hamas'ın lider kadrosundan Halid el-Hac (55) İsrail askerleri tarafından bir baskının ardından gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin İsrail yada Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

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