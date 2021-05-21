İsrail Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden Humeydan'ı gözaltına aldı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden Ala Humeydan'ı gözaltına aldı.
Ramallah
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, Ala Humeydan'ın Nablus kentine bağlı El-Meacin semtinde bulunan evine baskın düzenledi.
Askerler Humeydan'ı gözaltına aldı.
Humeydan, iptal edilen Filistin seçimlerinde Hamas'ın listesi "Kudüs'te Buluşalım"ın sözcülüğünü yapıyordu.
İsrail askerleri dün de Batı Şeria'da çoğu Hamas üyesi 11 Filistinliyi gözaltına almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.