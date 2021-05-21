Euro
10.26
Dolar
8.39
BIST 100
1,449.82
Altın
1,871.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden Humeydan'ı gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden Ala Humeydan'ı gözaltına aldı.

Hacer Başer   | 21.05.2021
İsrail Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden Humeydan'ı gözaltına aldı

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, Ala Humeydan'ın Nablus kentine bağlı El-Meacin semtinde bulunan evine baskın düzenledi.

Askerler Humeydan'ı gözaltına aldı.

Humeydan, iptal edilen Filistin seçimlerinde Hamas'ın listesi "Kudüs'te Buluşalım"ın sözcülüğünü yapıyordu.

İsrail askerleri dün de Batı Şeria'da çoğu Hamas üyesi 11 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bine yaklaştı
İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye'de 9 bin 385 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail-Hamas ateşkesinin ardından bölgeye gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail-Hamas ateşkesinin ardından bölgeye gidecek

Filistinlilerin haklarını savunduğu için antisemitizmle suçlanan Fransız milletvekili canlı yayını terk etti

İsrail Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden Humeydan'ı gözaltına aldı

Filistin Başbakanı, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için sarf edilen uluslararası çabalardan memnun

Filistin Başbakanı, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için sarf edilen uluslararası çabalardan memnun
AB, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

AB, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi