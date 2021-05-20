Euro
10.23
Dolar
8.38
BIST 100
1,445.75
Altın
1,867.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan anneler, Van’da protesto yürüyüşü gerçekleştiriyor.
logo
Dünya

İsrail, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi tutukladı

İsrail ordusu gece saatlerinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ve Kudüs'te 60 Filistinliyi tutukladı.

Qais Omar Darwesh Omar,Ekrem Biçeroğlu   | 20.05.2021
İsrail, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi tutukladı

Ramallah

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle ilgili çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Kulübü'nden yapılan açıklamada, tutuklanan Filistinlilerin çoğunu aktivist ve Hamas hareketi yöneticilerinin oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada tutuklanan kişi sayısının 60'ı bulduğu belirtilirken, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre ise tutuklananların arasında Hamas'ın El-Halil kentindeki yöneticisi Nayif er-Racub da bulunuyor.

Filistin Esirler Kulübü dün, nisan ayında yükselen tansiyon sebebiyle toplam 1800 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından tutuklandığını açıklamıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye BioNTech-Pfizer aşısından 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı
BioNTech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha Kovid-19 aşısı verecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang’daki hastanelerde Çin yapımı ilaç ve aşıların kullanımını yasakladı
AB Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer'la yeni sözleşme imzaladı
Koronavirüste son 24 saat (20 Mayıs 2021)

Benzer haberler

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki 'ciddi insan hakları durumunu' görüşecek

İsrail, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi tutukladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 230'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 230'a yükseldi
İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir kadın daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir kadın daha hayatını kaybetti