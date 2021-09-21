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Dünya

İsrail Batı Şeria'da 48 bin dönüm Filistin toprağına el koydu

Mustafa Deveci   | 21.09.2021
İsrail Batı Şeria'da 48 bin dönüm Filistin toprağına el koydu

Kudüs

İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da 48 bin dönüm Filistin toprağına "doğal sit alanı" iddiasıyla el koyduğu bildirildi.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, el konulan arazinin Beytullahim kentinin güneyindeki Kisar köyü yakınlarında olduğu belirtildi.

WAFA'ya konuşan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytullahim Temsilcisi Hasan Bureyce, söz konusu araziye "doğal sit alanı" bahanesiyle el konulduğunu söyledi.

Bureyce İsrail yönetiminin asıl amacının Kisar köyü yakınında yer alan yasa dışı Abi HaNahal Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi olduğunu vurguladı.

İsrail, sık sık Batı Şeria'daki arazilere "doğal sit alanı" bahanesiyle el koyuyor.

Filistinli çiftçilerin el konulan arazilerde tarım yapmasına izin verilmezken, daha sonra bu alanların büyük kısmı yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşası veya var olanların genişletilmesi için kullanılıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18, Batı Şeria'da ise yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Uluslararası hukukta işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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