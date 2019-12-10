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Dünya

İsrail Başsavcısından Netanyahu'ya 'Batı Şeria'da ilhak' uyarısı

İsrail Başsavcısı Mandelblit, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, "Ürdün Vadisi veya işgal altındaki Batı Şeria'nın herhangi bir bölgesinin İsrail'e ilhakı konusundaki planları hayata geçirmemesi" yönünde uyardı.

Gülşen Topçu   | 10.12.2019
İsrail Başsavcısından Netanyahu'ya 'Batı Şeria'da ilhak' uyarısı

Kudüs

Haaretz Gazetesi'nin internet sayfasında yer alan habere göre, İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Ürdün Vadisi ya da  işgal altındaki Batı Şeria'nın herhangi bir bölgesinin ilhak edilmesi yönünde atılacak bir adımın, Batı Şeria'dan sorumlu İsrailli askeri ve siyasi liderleri de kapsayacak uluslararası ceza soruşturması açılmasına sebep olabileceğini bildirdi.

"UCM bölgede yaşananları yakından takip ediyor"

Haberde ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın bölgede yaşananları yakından takip ettiği ve bu yönde atılacak adımın doğuracağı sonuçları dikkate alacağı ifade edildi.

Netanyahu son dönemde pek çok defa Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nin İsrail'e ilhakından bahsetmiş ve bu bölgenin İsrail egemenliğine girmesi vakti geldiğini söylemişti.

UCM Savcılık Ofisi'nin 5 Aralık'ta yayımladığı, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, İsrail’de yapılan son seçim sürecinde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile ilgili parlamentoya sunulan "endişe verici" tekliflerin yakından takip edildiği kaydedilmişti.

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