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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, Savunma Bakanlığına bağlı sistemler hacklendi

İsrail basını, Savunma Bakanlığına bağlı sistemlerin hacklendiğini ve hassas bilgilerin sızdırılması konusunda endişelerin olduğunu yazdı.

Zein Khalil, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
İsrail basınına göre, Savunma Bakanlığına bağlı sistemler hacklendi

Kudüs

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, bilgisayar korsanları, Savunma Bakanlığına ait bilgisayarlara sızdıklarını ve "hassas bilgilere" ulaştıklarını duyurdu.

Haberde hassas bilgileri Telegram gruplarından paylaşan hackerların, bakanlığa bağlı sistemlere nasıl sızdıklarını ve bilgilere nasıl ulaştıklarını gösteren bir görüntü yayınladıkları kaydedildi.

Hackerların yayınladığı belgelerin İsrail Savunma Bakanlığına bağlı sözleşmelere ait olduğu, ele geçirilen bilgilerin çeşitli forumlarda 50 Bitcoin (3,3 milyon dolar) karşılığında satışa çıkarıldığı belirtildi.

Haberde çok sayıda hassas bilgiyi ele geçirdiklerini iddia eden hackerların, İsrail'den 500 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasını istediklerine yer verildi.

Savunma Bakanlığına ait sistemlere sızmanın, diğer her türlü sızmalardan çok daha tehlikeli olduğuna işaret edilen haberde, bunun İranlı bilgisayar korsanları ve diğerleri için stratejik bir hedef olduğu savunuldu.

İsrail Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederken, bazı güvenlik kaynakları bakanlığa ait sistemlerin hacklendiğini doğruladı, ancak çalınan bilgilerin hassas olup olmadığıyla ilgili detay verilmedi.

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