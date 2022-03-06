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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İsrail Başbakanı, Zelenskiy ile 24 saatte 3. kez telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son 24 saatte üçüncü kez telefon görüşmesi yaptı.

Mücahit Aydemir   | 06.03.2022
İsrail Başbakanı, Zelenskiy ile 24 saatte 3. kez telefonda görüştü

Kudüs

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in bugün erken saatlerde Zelenskiy ile telefonda konuştuğu belirtildi.

Görüşmenin, Bennett'in Zelenskiy ile son 24 saatte yaptığı üçüncü telefon görüşmesi olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı'nın Ukrayna diplomasisi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında ara buluculuk çalışmaları için dün sürpriz bir ziyaretle Moskova ve Berlin turuna çıkmıştı.

Bennett, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ardından Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Putin ile yaklaşık 3 saatlik bir görüşmenin ardından Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuşmuştu.

İsrail Başbakanı, ardından Berlin'e geçerek Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

İsrailli siyasi bir kaynak, Bennett'in ABD, Almanya, Fransa ile koordinasyon halinde olduğu, Ukrayna ile diyaloğunun devam ettiği bilgisini paylaşmıştı.​​​​​​​

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