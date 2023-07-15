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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Said Amori, Çağrı Koşak  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

Kudüs

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Şiba Hastanesi'ne geldi, durumu iyi ve tıbbi inceleme yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail medyası ise Netanyahu'nun Ramat Gan şehrindeki Şiba Hastanesi'nin acil servis birimine götürüldüğünü belirtti.

73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de aralıklı olarak toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.

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