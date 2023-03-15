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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu, “güvenlik gelişmeleri” nedeniyle Berlin ziyareti programını kısalttı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün Almanya’nın başkenti Berlin’e yapacağı resmi ziyareti, “güvenlik gelişmeleri” nedeniyle planlanandan kısa tutacağı bildirildi.

Mücahit Aydemir  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
İsrail Başbakanı Netanyahu, “güvenlik gelişmeleri” nedeniyle Berlin ziyareti programını kısalttı

Kudüs

İsrail basınının aktardığına göre, Başbakanlık Ofisi'nin Netanyahu’nun Berlin programını güncellediği belirtildi.

Buna göre, Netanyahu’nun Berlin'den İsrail'e dönüşünün cuma sabahı yerine perşembe akşamı saat 19.00'da gerçekleşeceği kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nin, “belirtilmemiş güvenlik gelişmeleri" ve Netanyahu’nun yurt dışı seyahatlerini aksatmak için düzenlenen protestolar nedeniyle Başbakan'ın programını saklı tutarak yeniden değiştirebileceğine işaret edildi.

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun Berlin ziyaretinden önce Savunma Bakanı Yoav Gallant ile “güvenlik gelişmeleriyle” ilgili istişarede bulunduğu ve ondan bilgi aldığı aktarıldı.

İsrail Başbakanı’nın Almanya ziyareti öncesinde bir grup protestocu, sabah saatlerinden itibaren Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yolunda toplanarak Netanyahu’nun seyahatini engellemeye çalışmıştı.

Netanyahu’nun 10 Mart’ta İtalya’ya düzenlediği ziyareti de hükümetin tartışmalı “yargı reformuna” karşı ülke geneline yayılan protestoların gölgesinde geçmişti.

Binyamin Netanyahu ve eşi Sara, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı yol kapatma gibi eylemler içeren protestolar nedeniyle Batı Kudüs'ten Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na helikopterle geçmek zorunda kalmıştı.

Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan “yargı reformu”na karşı ülke genelinde düzenlenen kitlesel protestolar 10 haftayı geride bıraktı.

Hükümet, tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis'ten geçirme noktasında adım adım ilerlerken, bunu "yargının bağımsızlığına müdahale" olarak değerlendiren on binlerce İsraillinin ülke genelindeki eylemleri giderek büyüyor.

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