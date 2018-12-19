İsrail Başbakanı Netanyahu, "ABD yönetimi, başkanın (Trump) Suriye'deki güçlerini çekme niyetinde olduğunu bana söyledi. ABD yönetimi bölgedeki etkilerini göstermek için başka yollara sahip olduğunu açıkça belirtti.” dedi.

KUDÜS

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Suriye'deki birliklerini çekeceğini açıklamasından önce kendisini bilgilendirdiğini ve Washington yönetiminin bölgede nüfuzunu göstermek için başka “yollara sahip olduğunu” söylediğini belirtti.

Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Pazartesi günü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de dün görüştüğünü, hem Trump'ın hem de Pompeo'nun Washington'un askerlerini Suriye'den çekme fikrini kendisi ile paylaştığını belirtti.

Çekilme kararın Amerikan'ın kendi kararı olduğunu ifade eden Netanyahu, "ABD yönetimi, başkanın (Trump) Suriye'deki güçlerini çekme niyetinde olduğunu bana söyledi. ABD yönetimi bölgedeki nüfuzunu göstermek için başka yollara sahip olduğunu açıkça belirtti." dedi.

ABD'nin geri çekilme takvime ve bunun yöntemine ilişkin süreci ve İsrail'e olabilecek etkilerini değerlendireceklerini dile getiren Netanyahu, “Her halukarda biz İsrail’in güvenliğini muhafaza edecek ve bu bölgeden (gelecek tehlikelerden) kendimizi koruyacağız.” ifadelerini kullandı.

"ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık"

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.



ABD Başkanı Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.

Muhabir: Mustafa Deveci