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Dünya

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine dünkü müdahalesinde yaralanan Filistinli şehit oldu.

Moustafa Maged Haboosh,Ali Semerci   | 30.03.2019
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Gazze

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine dünkü müdahalesinde yaralanan Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, dün Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde başından yaralanan 20 yaşındaki Muhammed Cihad Cevdet'in şehit olduğu belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den beri süren söz konusu gösterilere müdahalesinde 200'ün üzerinde Filistinli şehit oldu.

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