İsrail askerlerinden Ramallah'a baskın

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti'nin avukatı Tarık Bergusi'yi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Filistin yönetiminin idari başkenti Ramallah'a baskın düzenlediği ve Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Zubeydi ile Filistin Esirler Heyeti’nin avukatı Bergusi'yi gözaltına aldığı belirtildi.

Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı sayılan Aksa Şehitleri Tugayı'nın önde gelen isimlerinden biri olduğu aktarılan Zubeydi, Aksa Şehitleri Tugayı'nın 2007'de silah bıraktığını duyurmasının ardından İsrail yönetiminin aldığı af kararından yararlanarak tutulduğu cezaevinden serbest bırakılmıştı.

Öte yandan AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Ramallah'ın Ebu Kış Beldesi ile Aşağı Ramallah Mahallesine de baskın düzenlediğini ve birçok evin etrafını kuşattığını anlattı. İsrail askerlerinin ayrıca Ramallah'ta Filistinlilere ait 2 araca da el koyduğu ifade edildi.

İsrail askerleri "aranan kişileri" bulmak bahanesiyle sık sık işgal altındaki Batı Şeria'nın kent ve beldelerine baskınlar düzenliyor

