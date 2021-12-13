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Dünya

İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü, ikisini yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar   | 13.12.2021
İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü, ikisini yaraladı

Nablus

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus'un Rasulayn Mahallesi'ne sabah erken saatlerde baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril AA muhabirine yaptığı açıklamada, baskın sırasında gerçek mermiyle başından vurulan 31 yaşındaki Filistinli Cemil Muhammed el-Keyyal'ın yaşamını yitirdiğini söyledi.

İki Filistinli gencin ise İsrail askeri aracının çarpması sonucu yaralandığını ifade eden Cibril, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Filistinli yerel haber siteleri de İsrail askerlerinin, Rasulayn Mahallesi'ne düzenlediği baskında başından vurulan Keyyal'ın hayatını kaybettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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