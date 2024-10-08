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Dünya

İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin İsrail askerleri tarafından kuşatıldığı bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldı

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastaneyi kuşatan askerlerin yönetim ofisine ateş açtığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin hastanenin boşaltmasını istediği, aksi takdirde "Şifa Hastanesi'nde yaşanan yıkım, ölüm ve tutuklamaların burada da olacağı" yönünde tehditte bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca, İsrail askerlerinin hastanedeki yoğun bakım hastalarından birinin nakline yardım eden ambulans çalışanlarından birini alıkoyarak götürdüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamada, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşları ve çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

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