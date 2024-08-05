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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri Cenin kentine baskın düzenledi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine baskın düzenlediği belirtildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
İsrail askerleri Cenin kentine baskın düzenledi

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin'e düzenlediği baskında bir döviz bürosunu kuşatarak içeride arama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 604 Filistinli hayatını kaybetti.

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