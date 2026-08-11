İsrail askerleri, Batı Şeria'da öldürülen Filistinlinin evini yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler dün gece Tel köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Faruk Ramadan'ın evini yıkmadan önce çevredeki bazı evleri tahliye etti. Daha sonra eve yerleştirilen patlayıcılar infilak ettirilerek bina yıkıldı.

[1/27] İsrail askerleri, 24 Temmuz'da köyüne Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen baskına direndiği sırada öldürülen Filistinli Faruk Ramadan'ın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Tel köyündeki evini patlayıcılar yerleştirerek yıktı. [2/27] İsrail askerleri, Faruk Ramadan'ın evini yıkmadan önce çevredeki bazı evleri tahliye etti. [3/27] [4/27] [5/27] [6/27] [7/27] [8/27] [9/27] [10/27] [11/27] [12/27] [13/27] [14/27] [15/27] [16/27] [17/27] [18/27] [19/27] [20/27] [21/27] [22/27] [23/27] [24/27] [25/27] [26/27] [27/27] × [1/27] İsrail askerleri, 24 Temmuz'da köyüne Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen baskına direndiği sırada öldürülen Filistinli Faruk Ramadan'ın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Tel köyündeki evini patlayıcılar yerleştirerek yıktı. [2/27] İsrail askerleri, Faruk Ramadan'ın evini yıkmadan önce çevredeki bazı evleri tahliye etti. [3/27] [4/27] [5/27] [6/27] [7/27] [8/27] [9/27] [10/27] [11/27] [12/27] [13/27] [14/27] [15/27] [16/27] [17/27] [18/27] [19/27] [20/27] [21/27] [22/27] [23/27] [24/27] [25/27] [26/27] [27/27]

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 24 Temmuz'da Tel köyüne düzenlediği baskın sırasında, İsrailli saldırganlardan birinin silahını ele geçiren Faruk Ramadan, söz konusu kişiyi öldürmüştü.

Olayın ardından bölgede gerilim tırmanırken, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından köye düzenlenen silahlı saldırılarda aralarında Faruk Ramadan'ın da bulunduğu aynı aileden 4 Filistinli öldürülmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 20 ev ve dükkanın yıkımına başladı

Filistinli aktivist Teysir Sadaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun buldozerler eşliğinde Cenin kentinin güneyindeki Anza köyüne baskın düzenlediğini ifade etti.

Sadaka, İsrail ordusunun Cenin kenti ile Anza köyü arasındaki ana caddede bulunan 20 dükkan ve evin "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkımına başladığını söyledi.

Yıkımların "halk üzerindeki baskıyı artırma, Cenin kentinde gasbedilen Filistin toprakları üzerine yeni kurulan yerleşim noktaları ile yerleşim birimlerine koruma sağlama" amacı taşıdığını ifade eden Sadaka, uygulamanın bölgedeki baskı politikasının bir parçası olduğunu kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin temmuz ayının başında yayımladığı rapora göre, İsrail, 2026'nın ilk 6 ayında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı.

Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki El-Mugayyir köyüne baskın düzenleyerek Filistinli çiftçilere saldırdı.

El-Mugayyir Köy Meclisi Başkan Yardımcısı Merzuk Ebu Naim, AA'ya yaptığı açıklamada, onlarca İsraillinin tarlalarında çalışan Filistinlilere saldırdığını ve onlara göz yaşartıcı gaz sıktığını söyledi.

Ebu Naim, saldırıda 3 çocuk ve 2 kadının da aralarında bulunduğu 6 Filistinlinin gazdan etkilendiğini, bu kişilerin olay yerinde tedavi edildiğini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, söz konusu saldırıyı İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria’daki saldırılarını artırdı.