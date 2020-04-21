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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'ta bir Filistinliyi vurarak yaraladı.

Said İbicioğlu   | 21.04.2020
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'ın Kuber beldesi yakınlarındaki Filistinli çiftçileri arazilerinden uzaklaştırmak için baskın düzenledi. Bu sırada arbede yaşandı.

Filistin Kızılayı, Kuber'deki olaylarda Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını belirtti.

Kızılayın açıklamasına göre, karnından vurulan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.


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