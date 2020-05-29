Euro
7.57
Dolar
6.83
BIST 100
105,138.40
Altın
1,734.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı İstanbul’un Fethi Özel Konser Programı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atlantik Konseyi’nin düzenlediği “Kovid-19 sonrası dönemde yeni dünya düzeni ve Türkiye” konulu programa katılıyor.
logo
Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Mustafa Deveci   | 29.05.2020
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesi yakınında Filistinli sürücünün kullandığı bir araca ateş açtı. 

Kimliği açıklanmayan Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını, söz konusu kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, şehit edilen Filistinlinin yasa dışı Halamish Yahudi yerleşim birimi yakınında yol kenarında bekleyen askerleri araçla ezme girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Filistinli sürücünün "etkisiz hale" getirildiği söylenirken, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı ifade edildi.

Olaya ilişkin Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bin 161 oldu
Kovid-19, hastalığı hafif atlatanlarda bile antikor üretimi sağlıyor
Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı

Benzer haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri Batı Şeria'da AA serbest foto muhabirini yaraladı

İsrail güçleri Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi gözaltına aldı

Filistinliler cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı

Filistinliler cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı
İsrail, ilhak edeceği Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilere vatandaşlık vermeyecek

İsrail, ilhak edeceği Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilere vatandaşlık vermeyecek
FKÖ'den 'İsrail ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız' açıklaması

FKÖ'den 'İsrail ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız' açıklaması