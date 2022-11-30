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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 30.11.2022
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin Cenin'de gerçek mermiyle göğsünden yaraladığı bir vatandaş şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları da Cenin kentinin Yabed beldesine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Filistinlilere ait bir evi ablukaya aldığını ve içeridekilere "teslim ol" çağrısı yaptığını aktardı.

İsrail askerlerinin daha sonra eve baskın düzenlediğini ve bir vatandaşı gözaltına aldığını ifade eden tanıklar, askerlerin, baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini anlattı.

İsrail askerleri, dün de Ramallah kentinde Filistinli bir genci ateş ederek öldürmüştü.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine sık sık çeşitli nedenlerle baskınlar düzenliyor.

Bu baskınlar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yıl başından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli öldürüldü.

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