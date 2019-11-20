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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin iki evini yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir Filistinliye ait iki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

Esat Fırat   | 20.11.2019
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin iki evini yıktı

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah’ın Şakba beldesinde Mahmud Abdulcabbar'a ait iki ev İsrail askerlerince yerle bir edildi.

İsrail askerleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evlerin çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Orduya bağlı ekipler de buldozerlerle 15 Filistinlinin oturduğu evi yıktı.

İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin iki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.

İsrail yönetimi Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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